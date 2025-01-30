شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة صباح اليوم في محافظة اب .. شاهد صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث مروري مروع في طريق الجعاشن نقيل الرياسي صباح اليوم وقال سكان محليون أن من المنطقة أفادت شرطة مرور محافظة لموقع (جهينة نيوز الإخبارية ) أن سائق هايلوكس فقد السيطرة على سيارته في أحد منعطفات نقيل الرياسي مما أدى إلى سقوط السيارة في منحدر كبير وهو ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا من جهة أخرى قال مصدر أمني بمحافظة أن حادث انقلاب سيارة في مديرية ذي السفال، أسفر عن وفاة وإصابة 15 شخصًا.



وأوضح المصدر الأمني في شرطة السير أن الحادث وقع صباح اليوم في طريق الجعاشن بنقيل الرياسي حيث انقلبت سيارة من نوع "هايلوكس" كانت تقل عدداً كبيراً من الركاب.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق المركبة، فهد محمد علي الشعيبي (40 عاماً)، إلى جانب خمسة آخرين، بينهم طفلان وامرأتان، فيما أُصيب تسعة أشخاص آخرين، بينهم ستة أطفال، بعضهم تعرض لإصابات خطيرة.

وأكد المصدر أن شرطة المرور تحركت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم إسعاف المصابين ونقل جثامين المتوفين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة والحمولة المفرطة.

وجددت شرطة المرور دعوتها للسائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، حفاظاً على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.