شكرا لبحثكم عن خبر "كاك بنك" يكرم موظفي إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

كرمت الادارة العامة لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» موظفي إدارة الموارد البشرية وتطوير الاداء، لجهودهم الكبيرة وتفانيهم المستمر في تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء، ويأتي هذا التكريم في بداية العام الحالي 2025، في خطوة تعكس اهتمام البنك بكوادره البشرية وتقديراً لجهودهم المتميزة،

وبالنيابة عن القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ / حاشد الهمداني، قام نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، الأستاذ/ رفيق القباطي بتكريم الموظفين.

مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في تحفيز الموظفين لتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار منهجية قيادة البنك، والتي تهدف إلى تعزيز الولاء المؤسسي لدى الموظفين لتحقيق المزيد من النجاحات.

وبدوره أوضح مدير إدارة الموارد البشرية الاستاذ/ منصر جميع، أن هذه التكريم يأتي في إطار حرص قيادة البنك ممثلة بالقائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الاستاذ / حاشد الهمداني، الهادفة الى تكريم الكوادر المتميزة وتحفيزهم لايجاد بيئة عمل إيجابية، وتقديرًا لجهودهم في تعزيز الأداء الوظيفي وتطوير بيئة العمل داخل البنك.

ويسعى البنك دائماً الى مواصلة جهوده في تطوير موارده البشرية عبر برامج تدريبية وتحفيزية، إيمانًا منه بأن العنصر البشري هو أساس نجاح أي مؤسسة.

وسلمت خلال حفل التكريم شهادات تقديرية للموظفين المتميزين، تعبيرًا عن الامتنان لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم، وعبر الموظفون عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات مع كاك بنك.

أقيم حفل التكريم في المقر الرئيسي للادارة العامة للبنك في المعلا، بحضور عدد من المدراء ورؤساء الاقسام من مختلف الإدارات والفروع.