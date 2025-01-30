شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة نهب الاغاثة في تعز. شاحنات تُفرَّغها في مخازن التجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز – جهينة:

كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تلاعب بالمساعدات الإنسانية في محافظة تعز، حيث يتم تفريغ شاحنات الإغاثة في مخازن بعض التجار بدلًا من توزيعها على المحتاجين.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر شاحنات تحمل شعار مركز الملك سلمان للإغاثة وهي تُفرَّغ في أحد المخازن التجارية، وسط اتهامات ببيع المعونات في الأسواق بدلاً من إيصالها للفقراء.

وأكدت المصادر أن بعض التجار يشترون المساعدات من المستفيدين بأسعار زهيدة، مستغلين حاجتهم الماسة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.

وأثارت هذه الممارسات موجة غضب واسعة، حيث طالب ناشطون بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه الفضيحة التي تفاقم معاناة الأسر المحتاجة.