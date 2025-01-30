شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعزّي ترامب بضحايا حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في ضحايا حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن الليلة الماضيةوكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس دونالد ترامب، والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين في واشنطن. قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم. ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان". وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية، في ضحايا تحطم طائرة ركاب أمريكية بنهر بوتوماك، جراء اصطدامها بمروحية بالقرب من مطار رونالد ریجان، فجر اليوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تؤكد مصر على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، وتتقدم بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن. وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار. وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث. من جهته، أعلن مطار ريجان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.

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