شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرد على تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين: هذا ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، بعد قمة جمعته بنظيره الكيني، أكد السيسي أن مصر لن تكون جزءاً من أي خطة تهدف إلى نقل الفلسطينيين إلى أراضيها، مشدداً على أن هذا الأمر يعد ظلمًا تاريخيًا لا يمكن التورط فيه بأي شكل من الأشكال.موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية

وأوضح الرئيس السيسي في معرض حديثه أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ويستند إلى أسس تاريخية لا يمكن التنازل عنها.

وأكد أن مصر دائمًا ما تتبنى حل الدولتين كأساس لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنها تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن مصر لن تتراجع عن هذه الثوابت التي تركز على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه.رفض مساس الأمن القومي المصري والعربي

وتطرق السيسي إلى التصريحات التي تروج لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله مطلقًا.

وقال: "لا يمكن أن نسمح بالمساس بأمن مصر القومي أو حتى الأمن القومي العربي. إذا حدث ذلك، فإن ذلك سيؤدي إلى تهديد الاستقرار في المنطقة بأسرها".وأضاف الرئيس المصري أنه يعي تمامًا حجم التحديات المرتبطة بهذا الموضوع، وأنه سيظل يعمل مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق ترامب، لتحقيق السلام القائم على مبدأ حل الدولتين.إصرار على الثوابت وعدم التنازل عنها:

وأعاد السيسي التأكيد على أن مصر لن تسمح بأي تغيير في الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقال: "إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى مصر، فهذا يعني عدم استقرار للأمن القومي المصري والعربي، وهو أمر لا يمكن القبول به".

وأوضح أنه ليس هناك أي تهاون فيما يخص حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لقضيته العادلة. ولفت السيسي إلى أن الموقف المصري في هذا الشأن ثابت ولا يتغير بغض النظر عن المناصب أو التغيرات السياسية.موقف مصر الراسخ في حماية الحقوق الفلسطينية:

وفي ختام تصريحاته، شدد السيسي على أن مصر تواصل دعمها للحقوق الفلسطينية ولن تحيد عن موقفها الثابت في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي والعربي، وأنها ستظل حريصة على دعم الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة والعيش بسلام.