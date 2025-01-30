شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة التصعيد والتحشيد نحو مأرب من قبل هذه الجماعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هد محافظة مأرب أجواء مشحونة بالتوتر الشديد جراء استمرار ميلشيا الحوثي في التصعيد العسكري والتحشيد في جبهات جنوب مأرب وحالة الاستنفار المقابلة في أوساط قوات الجيش والقبائل الموالية للشرعية. وأكدت مصادر عسكرية بمأرب أن قوات الجيش والمقاومة القبلية على أهبة الاستعداد لإحباط مخطط الحوثيين الهادف إلى تكرار محاولة التقدم صوب عاصمة المحافظة.. مشيرة إلى أن تم صد هجمات متعاقبة للميليشيات التي تواصل عملية التحشيد في جبهات جنوب مأرب. واعتبرت المصادر أن جبهات مأرب تعد من أكثر الجبهات الرئيسية استنزافا لميليشيا الحوثي التي تكبدت في السابق خسائر بشرية فادحة في صفوف قياداتها الميدانية وعناصرها حيث تحطمت مخططات الحوثيين منذ العام 2022م للتقدم صوب عاصمة المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن ثمة إسناد قبلي قوي وواسع لقوات الجيش كون مأرب تمثل اخر قلاع الجمهورية ومنها سيتم كسر الحوثيين والانطلاق لتحرير بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميلشيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مواصلة التصعيد والتحشيد نحو مأرب من قبل هذه الجماعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.