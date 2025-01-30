شكرا لقرائتكم خبر عن لحج.. انتشار مرض غامض يفتك بمئات المواشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تاح مرض مجهول مناطق عدة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، متسببًا في نفوق مئات الماشية، وسط مخاوف من تفشيه على نطاق أوسع، في ظل غياب أي تحرك رسمي للسيطرة على الوضع. متابعات ـ الخبر اليمني: وأفاد سكان في مراكز الدريجة ونعمان وحبيل حنش ووادي الفقير لوسائل الإعلام بأن المرض ينتشر بسرعة كبيرة، مهددًا بالقضاء على الثروة الحيوانية في المنطقة، مع احتمالية امتداده إلى المحافظات المجاورة. وناشد الأهالي الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإنقاذ ماشيتهم من هذا الوباء الغامض، محذرين من تحول المناطق المتضررة إلى بؤر تلوث بسبب تكدس جثث الحيوانات النافقة. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه الثروة الحيوانية في اليمن من تحديات كبيرة، أبرزها نقص الرعاية البيطرية مما يزيد من خطورة انتشار الأوبئة التي تهدد الأمن الغذائي والمعيشي للسكان في المناطق الريفية

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