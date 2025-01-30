شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستعد السعودية للحرب النهائية مع الحوثي....مناورات عسكرية لاكثر من 15 دولة جنوب المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر مناورات التمرين المشترك المختلط رماح النصر 2025 في مركز الحرب الجوي في الظهران شرقي السعودية، بمشاركة ١٥ دولة، إذ يرفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ.

وأوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن، محمد العمري، أن التمرين يوحد ويعزز مفهوم العمل المشترك، فضلاً عن تنفيذ وتقييم التكتيكات للتعامل مع التهديدات الحالية والناشئة، إضافةً إلى الارتقاء بالعمل المشترك على المستوى التكتيكي.

إلى ذلك، أشار اللواء العمري إلى أن القوات المشاركة ستُنفّذ عمليات تكتيكية مشتركة ومختلطة، تحاكي التهديدات الحالية والناشئة وتوحِّد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة.

وتضم القوات المشاركة في تمرين رماح النصر 2025، أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، و 15 دولة منها 8 دول بقوات فعلية من مملكة البحرين، وجمهورية اليونان، وجمهورية فرنسا، ودولة قطر، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، بينما تشارك أستراليا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية كوريا، ومملكة إسبانيا بصفة ملاحظين.