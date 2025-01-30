شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة تنشر للمرة الاولى...الكشف عن دور محور البيضاء العسكري الخاضع لللشرعية بالوقوف مع الحوثيين ضد القبائل والمقاومين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أتهم ‏أحمد عبد ربه صريمة ناشط سياسي وعضو المجلس الأعلى لإتحاد قبائل اليمن في منشور له على منصة |X| ،قائد محور البيضاء والذي يتبع قوات الحكومة المعترف بها دوليا بوقوفهم مع الحوثي ضد سكان البيضاء وقبائلها جهارا نهارا.

وقال " تركنا حتى مسمى البيضاء لقائد المحور وشلة حسب الله، الذي تشبثوا بملف البيضاء وأسقطوها نتيجة جشعهم، تركنا كل شي ورجعنا نقاوم بأسم قبائلنا ومناطقنا، ولكنهم اليوم يساندوا الحوثي ضدنا جهاراً نهاراً"

وأضاف أنهم تحملوا ما فيه الكفاية وطالبهم أن يحلوا "عن سمانا وإلا سنتحاكم امام الناس طالما انتم مصرين ان تلووا ذراعنا للحوثي"

وقال الصريمة "أنصح قائد محور البيضاء ومن بيدهم ملف البيضاء، أن يترفعوا عن محاولة إسقاطنا مرة اخرى لصالح الحـوثي ، خوفاً من ان يؤخذ الملف منهم، تطمنوا خلينا لكم المناصب والمكاسب ،واحنا نواجه الحوثي"