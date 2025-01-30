شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهي التهم الموجه اليه...الشرطة الأمريكية تقتحم محلًا للبحث عن يمني مطلوب للترحيل..."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت الشرطة الأمريكية، محلًا يمنيًا في ولاية نيويورك، بحثًا عن مقيم غير شرعي من الجنسية اليمنية، بهدف ترحيله، بناء على أمر من المحكمة، وتوجيهات الرئيس ترامب.‎

ونشرت صفحات تابعة للجالية اليمنية، مقطع فيديو للشرطة الأمريكية تـداهـم محلًا يمنيًا في ولاية نيويورك بحثاً عن مقيم غير شرعي يمني عليه امر ترحيل من المحكمة.

وكانت مجلة "نيويورك بوست" قد أكدت أن تلك الإجراءات تأتي بناء على طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.

وقالت المجلة، إن الرئيس ترامب طلب من إدارة الهجرة والجمارك بإجراء 1800 عملية اعتـقال يوميًا في جميع الولايات المتحدة الأمريكية للمهاجرين الغير شرعيين.