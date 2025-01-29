شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بين اللجنة الوطنية للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عدن:

التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد اليوم الأربعاء بممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن السيدة دينا زوربا، وناقش اللقاء وضع النساء وسبل تعزيز التعاون المشترك وآليات دعم العمل النسوي في اليمن.

وبحث اللقاء مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ البرامج مشاريع مشتركة تخدم قضايا المرأة في مختلف المجالات بما في ذلك دعم أنشطة اللجنة خلال العام 2025م.



وأكدت الدكتورة سعيد على أهمية وضع سياسات تسهم في التخفيف من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى إزدياد حدة العنف الأسري والمجتمعي في الآونة الأخيرة. وشددت على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير الحماية والدعم اللازمين.

من جانبها، أوضحت السيدة زوربا أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تسعى لإقامة برامج استراتيجية مشتركة مع اللجنة الوطنية للمرأة، وبما يخدم قضايا النساء ويعزز حضورهن في المجتمع.

وأشارت إلى أن بناء السلام والتوجه نحو التنمية سيساهم في تمكين المرأة ويقوي حضورهن في صناعة القرار.