شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: نظرة رهينة إسرائيلية لأحد مجاهدي القسام تثير الجدل.. هل كانت عفوية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثارت نظرة الرهينة الإسرائيلية دانييلا جلبوع إلى أحد عناصر القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل رواد هذه المواقع مع الفيديو الذي تم نشره بعد عملية تسليمها إلى الصليب الأحمر الدولي، والتي تمثل جزءًا من تنفيذ بنود اتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس

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