شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعاقب مصر بعد رفضها تهجير الفلسطينيين من غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعة خاصة: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض المقدمة للطلاب المصريين، في خطوة اعتبرها ناشطون عقابًا لمصر بعد رفضها تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 800 طالب مصري كانوا يستعدون للسفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراستهم في تخصصات متقدمة ضمن بروتوكول تعليمي متفق عليه، لكن الإدارة الأمريكية تحت قيادة ترامب أوقفت التمويل المخصص لهذه المنح، رغم التزامها السابق بتغطية التكاليف.

وفي مواجهة هذا القرار، سارعت الحكومة المصرية إلى تحمل التكاليف المالية للمنح، لضمان عدم ضياع السنة الدراسية على الطلاب، وهو ما اعتبره ناشطون تصرفًا مسؤولًا يحافظ على مستقبلهم الأكاديمي.

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