شكرا لقرائتكم خبر عن قرار كارثي جديد مرتقب في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ن المرتقب رفع تعرفة الكهرباء لفئة التجاري وكبار المستهلكين في عدن ومناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف وهو ما يأتي وسط تحديات اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع تكاليف الوقود وانهيار العملة المحلية. ووفقًا لما نقلته صحيفة “عدن الغد” فإن وزارة الكهرباء في عدن تدرس رفع تعرفة الكيلو وات من 150 ريالًا إلى 200 أو 250 ريالًا. وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع الإعلان عن قرار الرفع خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تؤثر على القطاع التجاري وكبار المستهلكين في عدن والمناطق الأخرى

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