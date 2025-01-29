شكرا لقرائتكم خبر عن " الحوثي" يكشف عن سياسة خبيثة ضد المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء جهينة:

كشف الناشط علي عبد العظيم، المعروف بـ"أبو زنجبيل الحوثي"، عن سياسة وصفها بـ"الخبيثة" تتبعها مؤسسة المياه والصرف الصحي لإجبار المواطنين على دفع رسوم الصرف الصحي.

وفي تغريدة على حسابه على منصة "إكس"، تساءل الحوثي مستنكرًا عن الجهة التي نصحت مسؤولي المؤسسة بهذه الفكرة، مشيرًا إلى أن الدول تسارع لطلب المساعدات عند حدوث كوارث الصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض، بينما في اليمن، يتم إغلاق المجاري على المواطنين الذين يعانون من انقطاع المرتبات والحصار والغلاء.

يعكس حديث أبو زنجبيل الحوثي حجم استياء المواطنين من سياسات مؤسسة المياة والصرف الصحي التي تضيف مزيدًا من المعاناة على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.