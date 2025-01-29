شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن السبب الحقيقي لمقتل عبدة السليط بتعز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:
كشفت مصادر محلية في تعز تفاصيل مقتل عبد الحكيم المعروف ب"عبدة السليط ".
وقالت المصادر ان السليط المعروف بمواقفه الشجاعة، قتل من قبل مسلح يدعي" زياد" بعد تدخله في خلاف نشب بين المدعو زياد وصاحب بوفية حول دفع ثمن وجبة عشاء.
ووفقًا للمصادر، فإن الجاني رفض دفع ثمن الطعام، ما أدى إلى مشادة كلامية تدخل خلالها السليط لمساندة صاحب البوفية وإجبار زياد على دفع ما عليه.
وبعد مغادرة الأخير، عاد لاحقا برفقة عصابة مسلحة، حيث قاموا بإطلاق النار على السليط فأصيب برأسه وفارق الحياة على الفور.
الحادثة أثارت موجة غضب واسع، وسط مطالبات بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
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