شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية أمير سعودي جديد بطريقة غامضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كت حسابات سعودية معارضة، الأربعاء، بإعلان وفاة الأمير محمد فهد بن عبدالعزيز. ونشرت منصات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب السعودي خلال الايام الثلاث التي سبقت اعلان وفاته. وتظهر الصور الأمير بصحة جديدة خلال لقاء جمعه بالأمير متعب بن عبدالله وعمه احمد بن عبدالعزيز والمعروف بمناهضته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان . واعتبرت المصادر اعلان وفاة محمد واعتقال عمه احمد والأمير متعب يحمل شكوك حول إمكانية تصفيته. كما تحدثت عن صدمة في اوساط العائلة الملكية. يذكر ان ولي العهد السعودي محمد سلمان شن حملات كبيرة ضد امراء من أبناء عمومته على خلفية معارضتهم صعوده للكرسي بدلا عن والده باعتبار ذلك سابقة في الخلافة بالسعودية.

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