شكرا لقرائتكم خبر عن أعاد كابوس "كوفيد-19".. "فيروس غامض" يضرب بريطانيا فهل سيصل لدول العربية دراسات تكشف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ا يعيد للأذهان جائحة "كوفيد - 19"، أثارت الأعداد المتزايدة من حالات المرضى في بريطانيا، مخاوف متجددة بشأن انتشار أمراض "الجهاز التنفسي"، الأمر الذي يزيد الضغط على خدمات الرعاية الصحية "المستنزفة". وقالت محطة "جي بي نيوس" البريطانية: "تم تحديد "المرض الغامض" لاحقا على أنه فيروس HMPV، والذي وصل بالفعل إلى الشواطئ البريطانية بحلول الوقت الذي بلغت فيه الحالات الصينية ذروتهاالرئيسية الأخبار السعودية أسواق رياضة العربية TV البرامج منوعات مقالات الأخيرة مزيج بودكاست Magazine مادة إعلانية الفيروس التنفسي - تعبيرية شاترستوك الفيروس التنفسي - تعبيرية شاترستوك أعاد كابوس "كوفيد-19".. "فيروس غامض" يضرب بريطانيا تم تحديد "المرض الغامض" لاحقاً على أنه فيروس HMPV، والذي وصل بالفعل إلى الشواطئ البريطانية بحلول الوقت الذي بلغت فيه الحالات الصينية ذروتها" العربية.نت نشر في: 28 يناير ,2025: 11:03 ص GST آخر تحديث: 28 يناير ,2025: 11:34 ص GST استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي 3:16 x1 دقيقتان للقراءة مما يعيد للأذهان جائحة "كوفيد - 19"، أثارت الأعداد المتزايدة من حالات المرضى في بريطانيا، مخاوف متجددة بشأن انتشار أمراض "الجهاز التنفسي"، الأمر الذي يزيد الضغط على خدمات الرعاية الصحية "المستنزفة". وقالت محطة "جي بي نيوس" البريطانية: "تم تحديد "المرض الغامض" لاحقا على أنه فيروس HMPV، والذي وصل بالفعل إلى الشواطئ البريطانية بحلول الوقت الذي بلغت فيه الحالات الصينية ذروتها". وارتفعت حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري (HMPV) في جميع أنحاء بريطانيا، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة معدل إصابة بنسبة 4.9%. وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أجنحة مستشفى في بريطانيا، مكتظة بالأطفال الصغار الذين تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض فيروس " كورونا "، بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق. وصورت التقارير المحلية مشاهد تذكر بجائحة كوفيد المبكرة، مع انتشار ارتداء الأقنعة بين السكان. ووفقا لمحطة "جي بي نيوس" البريطانية، تم تحديد "المرض الغامض" لاحقا على أنه فيروس HMPV، والذي وصل بالفعل إلى الشواطئ البريطانية بحلول الوقت الذي بلغت فيه الحالات الصينية ذروتها. وارتفعت حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري (HMPV) في جميع أنحاء بريطانيا، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة معدل إصابة بنسبة 4.9%. ويؤثر فيروس الجهاز التنفسي بشكل خاص على كبار السن، حيث يعاني الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق من أعلى معدل إيجابي بنسبة 7.3%. وتكشف بيانات الاختبار أنه تم فحص 7826 عينة كجزء من أحدث جهود المراقبة. "الأطفال الأكثر تضرراً" ومن المعروف أن فيروس الجهاز التنفسي يؤثر بشكل خاص على الأطفال الصغار، على الرغم من أن البيانات الحالية في بريطانيا تظهر تأثيرا كبيرا عبر الفئات العمرية. وتواجه خدمات هيئة الخدمات الصحية البريطانية ضغوطا كبيرة وسط تزايد أمراض الجهاز التنفسي، وفقا لأماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية للهيئة في إنجلترا.ونشرت بريتشارد على موقع "إكس": "من الصعب أن نصف بالكلمات مدى صعوبة الأمر بالنسبة لموظفينا في الخطوط الأمامية في الوقت الحالي". وأعربت عن قلقها بشكل خاص بشأن تأثير الأنفلونزا والفيروسات الأخرى على المرضى وخدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية

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