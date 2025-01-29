شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضربة قوية للحوثيين …قوات اوروبية جديدة تدخل على الخط في معركة البحر الاحمر والاعلان عن وصول اول سفينة حربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي انضمام فرقاطة إيطالية جديدة لأسطوله الحربي في البحر الأحمر، المكلف بحمايةوتأمين ممرات الملاحة الدولية في المنطقة من هجمات الحوثيين. وقالت المهمة -في تدوينة على حسابها في منصة "إكس"- إن الفرقاطة الإيطالية (ITS MARTINENGO) وطاقمها، ستلعب دورا حاسمافي مهمتنا من خلال دعم حرية الملاحة في جميع أنحاء منطقة العمليات". وأكدت أن "أسبيدس" تتمتع بمهمة دفاعية تماماً، وتساهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال حماية السلع المشتركة العالمية. وتقود مهمة "أسبيدس" منذ أكثر من 11شهراً عمليات بحرية دفاعية لتأمين حركة الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران فيالبحر الاحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

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