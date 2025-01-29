شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جنوني للريال في عدن -أسعار الصرف- الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عار الصرف في صنعاء شراء: الدولار الأمريكي: 534 الريال السعودي: 139.8 بيع: الدولار الأمريكي: 537 الريال السعودي: 140.2 ............................ أسعار الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي:2187 الريال السعودي: 573.5 بيع: الدولار الأمريكي:297 الريال السعودي: 574.5

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