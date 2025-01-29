شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات خطيرة ومرعبة تكشف خفايا اغتيالات قيادات إصلاحية في عدن والضالع ووزير سابق (أسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت اعترافات أحد المتهمين، بتنفيذ عمليات الاغتيالات، عن معلومات خطيرة تتعلق بسلسلة اغتيالات استهدفت خمس شخصيات سياسية وتربوية وصحفية، تنتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظتي عدن والضالع. وكشف المتهم محمد الدعري، خلال التحقيقات أمام النيابة، عن أسماء العصابة التي قامت باغتيال العديد من الشخصيات القيادية والتربوية بإصلاح عدن والضالع، موضحا مهام كل فرد من أفرادها في تنفيذ الجريمة. وقال الدعري، إن جريمة اغتيال الصحفي زكي السقلدي، نفذها المتهم عنتر كردوم، وكان فيها المتهم هشام عبدالحميد سائق الدراجة النارية المستخدمة في الاغتيال بمحافظة الضالع. وأضاف أن المتهم باغتيال عبدالرقيب قزيع في الضالع، هو مصطفى حمود، وإبراهيم العتلة هو سائق الدراجة المستخدمة في العملية. كما اعترف المتهم بمعرفته المسبقة باغتيال علي الدعوسي، وهو مدير مدرسة، حيث تمت العملية على يد شايف علي شايف، بإشراف أشرف محمد رشيد وعبدالعزيز فضل غالب، الذي تولى مهمة الرصد، فيما شارك الدعري نفسه في المراقبة إلى جانب أبو كاظم ووجيه، ونُفِّذت العملية في الساعة العاشرة مساءً. وأقر الدعري بمشاركته في اغتيال الشيخ صالح حليس، إمام مسجد الرضا في عدن، مشيرًا إلى أن أشرف محمد رشيد، شايف علي شايف، وأبو كاظم كانوا المنفذين الرئيسيين، بينما كان هو مرافقًا لهم أثناء التنفيذ. وفي سياق اعترافاته، كشف المتهم عن ملاحقة جماعته للصحفي عبد الرقيب الهدياني، مؤكدًا أنهم اقتحموا منزله بحثًا عنه، وظلوا يراقبون تحركاته بهدف تصفيته، إلا أن عدم توفر معلومات دقيقة حول موقعه حال دون تنفيذ العملية.كما أزاح الدعري الستار عن مخطط لاستهداف وزير الداخلية السابق أحمد الميسري، من خلال زرع عبوة ناسفة قام غسان أحمد شايف بتجهيزها، ونُقلت من مدينة الشعب إلى مستشفى البريهي، حيث كان من المفترض أن تُزرع على طريق مرور الوزير. إلا أن العملية أُلغيت بسبب تعطل جهاز التحكم عن بُعد، مما أدى إلى تفكيك العبوة وإعادتها إلى منزل أبو كاظم في مدينة الشعب، وفق "الصحوة نت

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