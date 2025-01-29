شكرا لقرائتكم خبر عن يمني ملقب بـالمطرقة الشيعية يمارس طقوس التشيّع و يدق ناقوس خطر ...فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثار مقطع فيديو مسرب للذي بات يعرف بإسم "المطرقة الشيعية " الرعب في أوساط اليمنيين ودق ناقوس خطر التشيع الإيراني في الجزيرة العربية .

وأطلع المشهد اليمني اليوم الأربعاء على مقطع الفيديو للذي بات يعرف في أوساط الناشطين اليمنيين بإسم " المطرقة الشيعية" ظهر فيه مواطن يمني شيعي وقد تم غسل دماغه وآخرون بالخرفات الاثنى عشرية والتي تحاول من خلالها إيران التوسع عقائديا وجغرافيا في المنطقة العربية .

وتحاول الميليشيا الحوثية أيضا من خلال التشيع الادعاء بأحقية السلطة في سلالة بعينها من خلال ولاية الفقيه في مخالفة للدين الإسلامي والقائم على العدل والمساواة وكذلك الحال في مايعرف بإسم " الخمس " والذي سمح للحوثيين بنهب أموال اليمنيين وتحويلها للمرجعيات الشيعية في إيران والشعب اليمني يتضور جوعا .

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