شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق...كيف مات والد الممثل الشهير صلاح الوافي؟ "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان والد الممثل اليمني الشهير صلاح الوافي توفي إثر حادث مروع في منزل أحد ابنائه.

وافادت المصادر لبوابتي أن الحاج غالب الوافي الذي جرى دفنه امس في مسقط رأسه في قرية الجرين بلاد الوافي - جبل حبشي بمحافظة تعز توفي جراء حريق التهم شقة ابنه حسام

واكدت المصادر ان الحريق فقد على إثره أمانات و وثائقه هو وزوجته ه