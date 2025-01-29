هل ستعود الحرب بالجنوب تفاصيل تثير الرعب

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عدن - ياسمين التهامي - ستحدثت مليشيا الحوثي مواقع عسكرية في محافظة الضالع (جنوب)، ضمن موجة تصعيد للمليشيا في مختلف جبهات القتال. وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي استحدثت خلال الأيام الماضية مواقع عسكرية جديدة في قطاع حلحال بجبهة تورصة في الأزارق جنوب غرب الضالع. وأضافت المصادر أن المليشيا دفعت بجرافات إلى القطاع وشرعت في شق طريق إلى المواقع المستحدثة. وخلال الأيام والأسابيع الماضية، شنت مليشيا الحوثي هجمات على مواقع القوات المرابطة في جبهات محافظات الضالع وأبين -جنوبي البلاد- وجبهات محافظتي مارب وتعز -شرقي وغربي اليمن- ضمن محاولاتها استئناف الحرب.

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