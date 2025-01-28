صنعاء توجه دعوة عاجلة لكافة الأجانب المقيمين في اليمن.. هذا ما عليكم فعله (تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - ت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الأجانب المقيمين في اليمن إلى الاستفادة من منحة الإعفاء الجزئي من الغرامات المتعلقة بتصحيح أوضاع الإقامة، والتي أعلنت عنها لفترة محدودة. وأوضحت المصلحة أن المنحة تشمل تخفيض الغرامات بنسبة 50%، وذلك للأجانب الراغبين في تصحيح وضعهم القانوني في البلاد، حيث بدأت فترة الاستفادة من منحة التخفيض في 20 يناير وتنتهي في 20 فبراير 2025. وأكدت المصلحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المقيمين الأجانب، مع حثهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وشددت على أن الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية والذين لا يبادرون إلى تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيتعرضون للإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين النافذة. ودعت المصلحة جميع الأجانب المعنيين إلى التوجه إلى مكاتبها في مختلف المحافظات لاستكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية.

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