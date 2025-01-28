شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي في صنعاء يحظر التعامل مع 7 شركات صرافة في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع 7 شركات صرافة، قالت إنها ارتكبت مخالفات. وقالت الجمعية في تعميمها، الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع: – شركة البدر بلاس للصرافة. – شركة الثقة للصرافة. – شركة الحرمين للصرافة. – شركة بن جابر للصرافة. – شركة ظفار اكسبرس للصرافة. – شركة عبية للصرافة. – شركة عدنان الحبشي للصرافة والتحويلات. وحسب التعميم فإن سبب الإيقاف هو مخالفة تلك الشركات لتعليمات البنك المركزي. ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة.

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