شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اشتعال النار في سفينة قبالة سواحل الحديدة .. والكشف عن الاسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت وسائل إعلام إن حريقا كبيرا اندلع، اليوم في سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ أثناء إبحارها شمالا عبر البحر الأحمر، مما أجبر طاقمها على المغادرة بسبب ما تحمله من مواد خطيرة. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شركة "ديابلوس جروب"، وهي شركة متخصصة في الشؤون البحرية، القول إن السفينة اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ وغامض، وأخذت تنجرف على بعد نحو 225 كيلومترًا قبالة ساحل الحديدة. وأشارت الوكالة إلى أن أسباب الحريق لا تزال غير واضحة، وسط تساؤلات حول احتمال تعرضها لهجوم. وأوضحت نقلا عن مسؤول في قطاع النقل البحري، رفض الكشف عن هويته، أن السفينة تم التخلي عنها، فيما تم إنقاذ طاقمها دون تسجيل أي إصابات، مشيرا إلى أن الشحنة التي كانت على متن السفينة "خطيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعتها، ولا عن اسم السفينة المتضررة.

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