شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثي يبدأ بمهاجمة مأرب والجيش الوطني يصدر بيان طارئ ويطالب بهذا الشيء بشكل عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قواته من احباط، عدة محاولات هجومية لمليشيا الحوثي،في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة مأرب.

وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط محاولة تسلل لعناصر المليشيا الحوثية في قطاع مدغل شمالي المحافظة، بعد رصد تحركاتها وتعقبها.

كما نجحت وحدات الجيش في استهداف مدرعة تابعة للمليشيات كانت تستخدمها للاعتداء على مواقع القوات في الجبهة نفسها، وأسفر الاستهداف عن إصابة أربعة من عناصر الحوثيين وإعطاب المدرعة، وفق المصدر ذاته.

وفي جبهة الكسارة، قال الموقع نقلا عن مصادر ميدانية، ان قوات الجيش الوطني تعاملت مع موقع قناصة تابع للمليشيا، وتمكنت من إصابته بدقة وتحييد التهديد.

أما في الجبهة الغربية، فقد واصلت مليشيات الحوثي اعتداءاتها على مواقع الجيش، مستهدفة قطاع المشجح بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، بالتزامن مع تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على مواقع عسكرية في قطاع الزور.

وفي الجبهة الجنوبية، شنت المليشيا الحوثية اعتداءات متفرقة، وردت عليها قوات الجيش الوطني "بالأسلحة المناسبة، موقعة خسائر كبيرة في صفوف المليشيات من حيث العتاد والأفراد".

وفي قطاع الأعيرف، استهدفت وحدات الجيش موقعًا للمليشيات، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخرين، إضافة إلى إسكات مصدر النيران المعادية.

كما تم استهداف جرافة تابعة للمليشيا كانت تستخدمها في استحداث تحصينات بالمنطقة، حيث أصيبت بدقة وتم إعطابها، وفق المصادر.

وحسب المصادر، استهدفت قوات الجيش الوطني تجمعًا للمليشيا في قطاع الغريقات، ما أسفر عن وقوع خسائر في صفوفها وتحييد مصادر النيران المعادية.

وافادت المصادر ان فرق الاستطلاع والاستخبارات التابعة لقوات الجيش الوطني رصدت تحركات مستمرة للمليشيا الحوثية، شملت شق طرقات جديدة واستحداث تحصينات ومواقع قتالية في جبهات متفرقة.