شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم من السعودية لمغتربين العاملين بهذه المهن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت السلطات في المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارا صادم للعديد من أصحاب المهن في مصر وفي الوطن العربي، حيث قررت البدء في رفع نسب التوطين والسعودة بعدد 269 وظيفة في المملكة بمعني الاعتماد على السعوديين فيها بدلا من الوافدين بالمملكة مما يقلل من فرص العمل بهذه الوظائف. رفع نسب التوطين لـ 269 وظيفة بالسعودية وحسب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، فأنه تم البدء في رفع نسب التوطين لمئات الوظائف من أبرزها “الصيدلة، والمحاسبة، والهندسة، وطب الأسنان”، مشيرة إلى أن ذلك “يأتي في إطار السعي إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات من أبناء الوطن في ظل ارتفاع معدل الوافدين للعمل بالمملكة”. موعد تنفيذ توطين الوظائف بالسعودية أوضحت وزارة الموارد البشرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أنه من المقرر البدء في رفع نسب التوطين في المهن بالنسب التالية: الصيدلة: يتم رفع نسب التوطين بداية من 27 يوليو المقبل في المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر لـ ” 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في أنشطة الصيدليات داخل المستشفيات،و 55% في أنشطة الصيدلة الأخرى.” طب الأسنان: يتم رفع نسب التوطين على المنشآت التي يوجد بها 3 أطباء وأكثر على مرحلتين ” المرحلة الأولى تبدأ من 23 يوليو المقبل برفع نسبة التوطين إلى 45%، وبعد 12 شهرًا أي في يوليو 2026، يتم تطبيق المرحلة الثانية برفع نسبة التوطين إلى 55%. المحاسبية: يتم رفع نسب التوطين على 5 مراحل لمدة 5 سنوات بداية من 5 أكتوبر 2025 كالتالي “تطبيق المرحلة الأولى برفع نسبة التوطين إلى 40% على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر، في حين تصل نسبة التوطين إلى 70% بنهاية المراحل الخمس”. أمهن الهندسية: سيتم البدء في رفع نسب التوطين بداية من 23 يوليو المقبل بنسبة 30%، ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر. رواتب المهن بعد توطينها وذكرت وسائل الإعلام في السعودية، أنه اعتماد رواتب السعوديين والسعوديات في المهن التي تقرر رفع نسبة التوطين لتصبح على النحو التالي: راتب المحاسب: “6000 ريال لحملة البكالوريوس و ما يعادله، و 4500 ريال لحملة الدبلوم و ما يعادله”. راتب الصيدلي: لا يقل عن 7 آلاف ريال سعودي. راتب المهندس: لا يقل عن 7000 ريال. راتب طبيب الأسنان: لا يقل عن 9000 ريال. Share on ...

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