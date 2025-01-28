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عدن - ياسمين التهامي - البنك المركزي يبيع اكثر من 14 مليون دولار بمزاد جديد

عدن- جهينة:

البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 14 مليون دولار في مزاد وسط انهيار مستمر للريال

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن بيع 14 مليوناً و39 ألف دولار بسعر 2151 ريالاً للدولار الواحد، في مزاد علني هو الثاني منذ بداية العام، حيث كان قد عُرض فيه 30 مليون دولار.

يأتي ذلك وسط استمرار انهيار الريال اليمني الذي تجاوز حاجز 2195 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون أن الفجوة بين السعر الرسمي للعملة في المزادات وسعر السوق يعكس عدم قدرة الإجراءات المالية على كبح تدهور العملة المحلية، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية.