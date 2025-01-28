شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يبيع اكثر من 14 مليون دولار بمزاد جديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - البنك المركزي يبيع اكثر من 14 مليون دولار بمزاد جديد
عدن- جهينة:
البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 14 مليون دولار في مزاد وسط انهيار مستمر للريال
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن بيع 14 مليوناً و39 ألف دولار بسعر 2151 ريالاً للدولار الواحد، في مزاد علني هو الثاني منذ بداية العام، حيث كان قد عُرض فيه 30 مليون دولار.
يأتي ذلك وسط استمرار انهيار الريال اليمني الذي تجاوز حاجز 2195 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
يأتي ذلك فيما يرى مراقبون أن الفجوة بين السعر الرسمي للعملة في المزادات وسعر السوق يعكس عدم قدرة الإجراءات المالية على كبح تدهور العملة المحلية، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يبيع اكثر من 14 مليون دولار بمزاد جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.