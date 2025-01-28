شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار غامض يستهدف سفينة حاويات قبالة سواحل الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحديدة- جهينة:

تعرضت سفينة حاويات تحمل علم هونغ كونغ لانفجار غامض في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وواضافت أن السفينة كانت تحمل مواد خطرة، وتم إنقاذ طاقمها بنجاح دون تسجيل أي إصابات، فيما لا تزال أسباب الانفجار قيد التحقيق.

وأفادت شركة ديابلوس للأمن البحري بأن السفينة "إيه إس إل بوهينيا" كانت تنجرف مشتعلة على بُعد حوالي 225 كيلومترًا (140 ميلًا) من ساحل مدينة الحديدة غربي اليمن.

حتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، بما في ذلك جماعة الحوثي، التي سبق أن نفذت هجمات مماثلة في المنطقة، إلا أن ملابسات الحادث لا تزال غامضة.