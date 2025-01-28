شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق تكشف عن انتهاكات صادمة بحق عدد من الاطفال داخل دار احداث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شف الصحفي جهاد محسن، استنادا إلى وثائق صادرة عن نيابة البريقة وتقارير الطب الشرعي، عن تفاصيل صادمة لقضية منظورة أمام محكمة البريقة بمحافظة عدن، تتعلق بتعرض أطفال لانتهاكات جسدية ونفسية داخل دار رعاية الأحداث للبنين. وأوضح محسن: إن القضية بدأت تتكشف في فبراير 2024، عندما قدم عدد من الأطفال إفادات للجهات الأمنية تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل الدار، والتي على ضوءها استجابت النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي شمل استجواب الأطفال وإحالة بعضهم إلى الطب الشرعي، الذي أكد في تقاريره تعرض سبعة أطفال لانتهاكات موثقة، مع تفاصيل دقيقة عن كل حالة. كما تضمنت الإفادات والتحقيقات الرسمية التي أجرتها النيابة العامة شهادات الأطفال- موثقة في محاضر قضائية- أشارت إلى تعرضهم لتصرفات غير أخلاقية، منها الإيذاء الجسدي والإجبار على مشاهدة مواد غير لائقة. كما كشفت التحقيقات عن ممارسات غير قانونية تحدث داخل الدار. وفي سياق التحقيقات، احتجزت الجهات الأمنية مشرف الدار السابق وعددا من المشتبه بهم منذ 11 شهرا، بعد ورود معلومات عن محاولتهم تهريب الأطفال لإخفاء تفاصيل الانتهاكات. القضية لا تزال قيد المتابعة، وسط مطالبات حقوقية بضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع هذه القضية، والكشف عن جميع ملابساتها لضمان تحقيق العدالة للأطفال المتضررين. وثائق تكشف عن انتهاكات صادمة بحق عدد من الاطفال داخل دار احداث

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