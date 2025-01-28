شكرا لقرائتكم خبر عن توجّيهات بصرف إكرامية لهذه ألفئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ّه محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، بصرف إكرامية مالية لأسر الشهداء المعتمدين لدى دائرة الشهداء بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ عوض بن الوزير مع مدير عام فرع هيئة رعاية أسر الشهداء، محسن مرعي، حيث تم استعراض مستوى نشاط فرع الهيئة، كما وجّه المحافظ بسرعة استكمال جميع إجراءات شهداء المحافظة ومتابعة اعتمادهم لدى الجهات المعنية. وأكد المحافظ بن الوزير اهتمام السلطة المحلية ورعايتها لأسر الشهداء، تقديرًا لتضحياتهم وعرفانًا بدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن. من جانبه، أوضح مدير عام مكتب دائرة رعاية أسر الشهداء بالمحافظة، محسن مرعي، أن الإكرامية ستشمل جميع أسر الشهداء المسجلين في مكتب الدائرة، والبالغ عددهم (1220) أسرة. وأشار إلى أن عملية صرف الإكرامية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم الإعلان عن آلية الصرف في وقت لاحق. ا

كانت هذه تفاصيل خبر توجّيهات بصرف إكرامية لهذه ألفئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.