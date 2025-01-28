شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استعداداً للحرب...البدء بزحف عسكري كبير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نظم المئات من الوية جيزان العسكرية التابعة للحوثيين تنظم مسيرا راجلا وموكبا بالمركبات بمران والمرازم بصعدة
وقال قادة في ألوية جيزان: ما هذه الالوية والجحافل إلا ثمرة من ثمار المشروع القرآني واجتماعنا اليوم ليس إلا غيضا من فيض والجميع مستعد للشهادة في سبيل الله ونصرة للمستضعفين
واضافت: نتذكر في هذا اليوم التضحيات الكبيرة ونؤكد أننا على جهوزية تامة لتنفيذ توجيهات عبدالملك الحوثي
واختمت: نقول لإخواننا المجاهدين في فلسطين كما قال قائدنا سنبقى سندا لكم لن نتخلى عنكم ولن نترككم أبدا و نقول للأعداء ومن يريد أن يعتدي على بلدنا نحن نطمع في مواجهتكم
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