شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع مهيب لوالد الفنان صلاح الوافي "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقل إلى رحمة الله تعالى غالب علي أحمد الوافي، والد الفنان اليمني المعروف صلاح الوافي. وقد نعى الفنان صلاح الوافي والده عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان أحد أهم أركان حياته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وذكر الفنان صلاح الوافي أن الصلاة على الفقيد ستُقام في جامع العيسائي بعد صلاة فجر يوم الثلاثاء، على أن يتم الدفن في قريتهم في بيت الوافي – جبل حبشي، حيث مسقط رأس العائلة. وقد تلقى الفنان وأسرته تعازي كثيرة من محبيه وزملائه الفنانين، الذين قدموا واجب العزاء وشاركوه في هذا المصاب الأليم.

