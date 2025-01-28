شكرا لقرائتكم خبر عن خطير...اتهام وكيل محافظة تعز للترويج للاباحية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، لحملة تحريض واسعة، من قبل دعاة ورجال دين. وشن دعاة وواعضين حملة تحريض ضد المخلافي على خلفية فرع اللجنة الوطنية للمرأة بتعز ورشة عمل لعرض مسودة تقرير المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين تحت دعوى ان الورشة تشجع على الشذوذ والانحلال والاباحية. وقوبلت الحملة بإدانات حقوقية واسعة لاستهداف الوكيل المخلافي الذي صمد في تعز منذ اول طلقة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

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