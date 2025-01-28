شكرا لقرائتكم خبر عن خطر يهدد اطفال مدينة تعز.. والاهالي يحتجون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

نفذ العشرات من سكان منطقة سائلة القمط بمدينة تعز، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام موقع إنشاء محطة غاز جديدة، بمشاركة طلاب مدرسة سام الأهلية، للتعبير عن رفضهم القاطع لإقامة المحطة بالقرب من الأحياء السكنية والمدارس، لما تشكله من خطر على سلامة السكان والطلاب.

وطالب المحتجون السلطات المحلية بالالتزام بقراراتها السابقة، التي تمنع إنشاء محطات الغاز داخل الأحياء السكنية، ودعوا إلى نقل المحطة إلى موقع آمن خارج المدينة.

يأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة مطالبات مستمرة بضرورة إزالة الطرمبات العشوائية التي تهدد حياة المواطنين.

من جهة أخرى، كشفت شركة الغاز في تعز عن تورط نافذين عسكري ومدنيين في دعم الطرمبات غير القانونية، إضافة إلى أعمال تقطع على تموينات الغاز المخصصة للمحافظة، في تحدٍ واضح لقرارات إزالة الطرمبات التي تهدف لضمان سلامة الأحياء السكنية.