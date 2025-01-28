شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحدث...مايا العبسي تغضب وتعتذر عن تصوير برنامجها في جامعة مأرب بسبب الطلاب"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إعلامية يمنية عن تعرضها لموقف محرج خلال تصويرها برنامج طائر السعيدة7 على قناة السعيدة في مدينة مارب، ما أجبرها على إيقاف التصوير.

العبسي، في صفحتها على فيسبوك نشرت مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضها لرش مياه خلال مقابلتها طلاب في جامعة بمحافظة مارب.

وقالت العبسي: “يقال في الأمثال المصرية رش الماء عداوة، وهذا ماحدث اليوم معي ولأول مرة بحياتي أثناء تصويري داخل إحدى الجامعات ..من بعض الطلبة هناك.

واوضحت انها لم تستكمل التصوير رغم رغبتها بذلك واعتذرت عن عدم إكمال الفقرة وقتها.