شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير...بطلوا شرب شاي بعد الأكل لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد عادة شرب الشاي بعد الوجبات من العادات المنتشرة بشكل واسع، خصوصًا في المجتمعات العربية، إلا أن الخبراء أبدوا تحذيرات بشأنها.

أظهرت دراسة جديدة أنه من الأفضل التوقف عن شرب الشاي مباشرة بعد الطعام، وذلك لما له من تأثيرات سلبية على صحة الجسم.

وقد خصّت الدراسة المصريين، الذين يعتبرون من أكثر الشعوب استهلاكًا للشاي بعد الوجبات، وفقًا لموقع «HealthxChange» الطبي السنغافوري.

وأوضحت الدراسة أن أوراق الشاي حمضية وقد تؤثر على عملية الهضم. فعند تناول وجبة غنية بالبروتين ثم شرب كوب من الشاي، يؤدي الحمض الموجود في الشاي إلى تصلب البروتين، مما يصعب هضمه.

كما أن شرب الشاي بعد الوجبة مباشرة يعيق امتصاص الجسم للحديد، لذا يُنصح بتجنب شرب الشاي قبل أو بعد الوجبة بساعة.

يُذكر أن العديد من الأشخاص يحرصون على تناول الشاي مباشرة بعد الطعام. كما يُعد الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، حيث يستهلكه أكثر من ثلثي سكان الأرض، وفقًا لما ذكرته مجلة «Nutrients».