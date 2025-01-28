شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة جريئة...علي سالم البيض يخرج عن صمته ويقوم بهذا الامر لاول مرة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر عن الاستعداد لطباعة مذكرات الرئيس الاسبق علي سالم البيض قريبا

وبحسب المصادر فان مذكرات علي سالم البيض من اعداد الصحفي بشير البكر

تصدر في كتاب بعنوان "علي سالم البيض الوحدة والانفصال"، عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في عمّان قريبا



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