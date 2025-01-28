شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري لصنعاء على ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �دت حركة انصار الله الحوثيين في اليمن، على تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب ، بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة . وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حسين العزي في تدوينة على ( إكس): " مساحة أمريكا حوالي 11 مليون كيلومتر مربع ويمكن لـ ( ترامب وأولاده ) التبرع بقطعة صغيرة منها لـ 5 مليون جرذ صهيوني يتواجدون حالياً على أرض ليست أرضهم ". مضيفاً: " سلام يا غزة ، ومبروك النصر".

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