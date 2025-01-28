شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تاريخية... إقامة 10 سنوات للمقيمين في السعودية بدون كفيل أو ترحيل "بشرط واحد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحت الإقامة في المملكة العربية السعودية هدف يسعى إليه الكثير من المغتربين الراغبين في بناء مستقبل مستقر وآمن في أرض المملكة.

منح المقيمين حق الاقامة لمدة عشر سنوات بدون ترحيل وبدون كفيل

مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوسع فرص الاستثمار، بات الحصول على الإقامة الدائمة، التي تمتد لعشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل أو مخاوف الترحيل، طموح يراود العديد من الأفراد.

ولتسهيل هذا الحلم، أعلنت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والفئات ذات الأولوية للحصول على الإقامة الدائمة.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية: ماذا تحتاج لتحقيق الحلم؟

أوضحت السلطات السعودية الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر للحصول على الإقامة الدائمة لمدة عشر سنوات، والتي تهدف إلى جذب الأفراد المؤهلين والكفاءات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع. تشمل هذه الشروط:

أن يكون من فئة التجار: يشترط أن يمتلك المتقدم أعمال تجارية داخل المملكة، إذ تسعى السعودية لجذب المستثمرين وأصحاب المشروعات التي تدعم الاقتصاد الوطني.

خلو السجل من المخالفات والالتزام المالي: يجب على المتقدم سداد جميع الرسوم المستحقة عليه، وعدم وجود أي مخالفات أو غرامات أو مشكلات أمنية قد تعيق عملية الحصول على الإقامة.

التخصص والكفاءة العلمية: يتطلب أن يكون المتقدم مؤهل علمي أو متخصص في مجال معين، تهدف المملكة إلى استقطاب الكفاءات التي تساهم في تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

الإسهام الإيجابي في المملكة: يشترط أن يقدم المتقدم إضافة فعلية للاقتصاد أو المجتمع، سواء عبر العمل في وظائف مميزة أو من خلال تنفيذ مشروعات تدعم التنمية المستدامة.

الفئات ذات الأولوية للحصول على الإقامة الدائمة: من هم؟

إلى جانب الشروط الأساسية، حددت المملكة فئات معينة تمنحها أولوية للحصول على الإقامة الدائمة، تعزيز للروابط الأسرية والاجتماعية وتحقيقًا للانسجام داخل المجتمع، تشمل هذه الفئات:

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي: تمنح هذه الفئة الأولوية نظرًا للعلاقات القوية التي تربط المملكة بدول المجلس.

أبناء المواطنة السعودية من زوج غير سعودي: يعطى الأولوية لهذه الفئة تقدير للروابط الأسرية وحفظ لحقوق الأبناء في الاستقرار بالمملكة.

أبناء الوافدة من أب سعودي: تمنح المملكة أولوية لهذه الفئة، تأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الأبناء الذين يحملون جنسية الأب.

الأفراد المجنسين في المملكة: يتمتع هؤلاء الأفراد بأولوية للحصول على الإقامة الدائمة، تعزيز لحقوق المواطنة والعيش المستقر.

الإقامة الدائمة في السعودية: خطوة نحو الأمان والاستثمار

تسعى المملكة من خلال نظام الإقامة الدائمة إلى توفير بيئة محفزة تجمع بين الأمن والاستقرار وفرص النمو الاقتصادي.

بتطبيق الشروط المحددة ومنح الأولوية للفئات المؤهلة، تفتح السعودية أبوابها للمغتربين المساهمين في بناء مستقبلها، مما يجعل الإقامة الدائمة فرصة ذهبية للأفراد الذين يتطلعون إلى حياة أفضل في أرض المملكة.