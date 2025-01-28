شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى إثر اشتباك قبلية بالجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دلعت اشتباكات بين مسلحون قلبيون في سوق القات بمحافظة الجوف. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت بين في سوق شعبي للقات.. وجاءت المواجهات على خلفية نزاع قبلي حول ملكية أراضٍ، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين

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