شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...ممرضة تطعن رجلا "حتى الموت" في الشارع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت إحدى مناطق محافظة الجيزة في مصر، جريمة مروعة في وسط الشارع عندما أردت ممرضة رجلا قتيلا بطعنة نافذة أنهت حياته على الفور، وبررت فعلها بأنه دفاع عن شرفها.

وأبلغ الأهالي قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بوجود جثة لشخص غارق في دمائه بالشارع، بعدما طعنته فتاة بسكين أمام المارة، وانتقلت الشرطة إلى موقع الجريمة وأجرت تحرياتها حول الحادث.

وكان القتيل يعمل سائق "توكتوك"، وأظهر تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الجريمة، خروج سيدة من العقار الذي وقعت الجريمة أمامه قبل لحظات من تنفيذها، وتم تحديد هويتها وتبين أنها تعمل ممرضة وتم القبض عليها.

وبمواجهة الشرطة للفتاة اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب ابتزاز المجني عليه لها لإقامة علاقة غير شرعية معها وتهديدها بإخبار زوجها.

وتبين من تحريات الشرطة، أن المجني عليه كان قد استدرج المتهمة التي تعمل ممرضة إلى منزله واعتدى عليها جنسيا، ثم هددها بفضحها من أجل استمرار علاقتهما غير المشروعة، فقررت إنهاء حياته.