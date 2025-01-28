شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ طالبة ثانوية من الانتحار عقب قيام شاب بابتزازها بصورها في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل الناشط صقر عبادي:في إطار متابعة الجرائم الإلكترونية، وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م / عدن، تُحبط " ٨ " حالات ابتزاز إلكتروني خلال الأيام الماضية. واضاف: وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين #من بينهما حالة ابتزاز مارسها شاب بحق طالبة ثانوية كانت على وشك الانتحار، حيث أرسل لها صورًا ومقاطع فيديو مفبركة وفاضحة وهددها بنشرهم إذا لم تلبي رغباته الجنسية الدنيئة

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