الكشف عن مسوول زرع الخطر في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - نظام توزيع الغاز المنزلي حدد ضوابط واليات محدده لعمليه التوزيع بالمحافظات لتجنب حالة الفوضى هذه الضوابط تقر ان يفتح في كل محافظه وكلاء لتوزيع مادة على شرائح مختلفه من المستفيدين الشريحه الاولى وكلاء توزيع الغاز للمواطنين الشريحه الثانيه. وكلاء لتوزيع الغاز على شريحة كبار المستهلكين المطاعم المزارع الشريحه الثالثه . وكلاء توزيع الغاز للسيارات التي تعمل بالغاز. يتم منح تراخيص لوكلاء بحسب حاجة كل محافظه . عندما تكون وكيل لتوزيع الغاز فهذا يتطلب منك كوكيل بناء منشأة. تكلف ملايين الدولارات.. استثمار باثنين او ثلاثه مليون دولار.. بن مهيط كيف عمل في عدن.. مثلا منح ترخيص لشخص . كوكيل لكبار المستهلكين. هذا مهمته توزيع الغاز على شريحة كبار المستهلكين..في عدن ad ولان الترخيص يباع بسمسرة . بمالايقل عن 200الف دولار.. قامت شركة الغاز بصرف تسعه تراخيص اخرى وكلاء لشريحة كبار المستهلكين.. تسعه تراخيص قيمتها مليون وثمان مائة الف دولار.. هذا المبلغ فين يروح؟ في الجيب فين؟ في الجيب الان اصبحو عشرة وكلاء لشريحه كبار المستهلكين مع ان وكيل واحد يكفي طبعا معظم هولاء التسعه معهم قواطر ينقلو من مارب ويوزعو طريق طريق لابنو منشأت ولاشي.. بالنسبة للوكلاء الرسميين اصحاب منشأت الغاز . شركة الغاز تعطيهم قاطره واحده في الاسبوع.. بينما تمنح اصحاب التراخيص السفري. قاطرتين غاز في اليوم شفتو المعباصه كيف اصبحو هولاء الوكلاء السفري هم من يبيعون الغاز للاستخدام المنزلي وهم يبيع الغاز لطرمبات السيارات. ومن هنا جاءت فوضى انتشار طرمبات الغاز في الاحياء السكنيه بعدن. ad لان لو تركت الفرصه لكل وكيل متخصص في شريحه معينه يكون مسئولا عن توزيع الغاز لهذه الشريحه بايشترط شروط اين تقام الطرمبه واحتياطات السلامه لانه سيكون مسئولا عن اي مشكله تحصل لاحقا ان لم تحسم هذه الفوضى التي تعمدت ادارة شركة الغاز حصولها بعدن. فابشرو بكارثه في عدن. ومن اللحظه فان ادارة شركة الغاز بمارب هي الغريم . وهرعت سيارات المطافي يوم امس لاطفاء الحريق في مطعم سكوبي بالتقنيه بعد انفجار غاز بالمطعم cratersky2

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