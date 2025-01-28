شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح صادم...بن لزرق:اليمن لن ترى عافية"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شار رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" /فتحي بن لزرق على ان اليمن لن ترى عافية الا في حالة واحدة.

واوضح بن لزرق في منشور له على حسابه الرسمي في منصة إكس، سبب عدم تحسن حالة اليمن في ظل انهيار للعملة المحلية وغلاء معيشي متواصل.

ولفت بن لزرق الى ان اي تعيينات جديدة في مناصب او تغييرات تشمل الوزراء او المسؤوليين فمعناه مشروع سرقة جديدة.

وكتب بن لزرق على إكس: أي وزير قادم او مسئول حكومي في منصب جديد هو مشروع سارق جديد وبالتالي فان اي شخص سيتولى منصب حكومي في ظل هذه الظروف فان احتمالية لصوصيته هي ٩٠٪ واحتمالية نزاهته ١٠٪ فقط وعليه الدولة لن ترى عافية الا برأس واحد وقيادة واحدة وطرف واحد يتحمل مسئولية الناس ودون ذلك استعدوا لوضع اسوأ عشرات المرات مما نحن عليه اليوم .



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