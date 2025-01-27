شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة وسط مدينة تعز وسقوط قتلى وجرحى "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت اشتباكات مسلحة قبل ساعة في وادي المعسل أمام بوفية العاطفي ادت الى مقتل عبده الصليط وسقوط جرحى. وبحسب ما يتم تداوله ان الاشتباكات بين أصحاب بوفية العاطفي وعصابة مسلحه رفضوا دفع قيمة وجبة العشاء!

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