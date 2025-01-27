شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن في اشتباكات ليلية مع مسلحين وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

أفادت مصادر محلية بمقتل مواطن يُدعى عبد الحكيم ابو محمد الملقب ب"عبده الصليط "في اشتباكات اندلعت، مساء اليوم، مع مسلحين مجهولين في منطقة وادي المعسل، وسط مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأكدت المصادر لـ"جهينة" أن الاشتباكات وقعت في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول طبيعة المواجهات أو عدد المصابين.

وذكرت مصادر محلية أن الحادثة أثارت حالة من الخوف والهلع في أوساط النساء والأطفال القاطنين في المنطقة.

وتشهد محافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انفلاتًا أمنيًا متزايدًا، حيث تكررت حوادث القتل والاشتباكات بين مسلحين خلال الفترة الأخيرة.