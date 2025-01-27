شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز تكشف مستجدات اشتباكات وادي المعسل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

أعلنت شرطة محافظة تعز، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أنها تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (ز.ه.س)، المتهم بقتل المواطن عبدالحكيم الملقب بـ"عبده الصليط" في منطقة وادي المعسل، وذلك بعد ساعتين فقط من وقوع الجريمة إثر اشتباكات مسلحة.

وأوضح مصدر مسؤول في إدارة الشرطة أن النقطة الأمنية التابعة لشرطة الدوريات وأمن الطرق في منطقة الدحي قامت بضبط الجاني بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والقيادة والسيطرة وأقسام الشرطة القريبة.

وتثير جرائم المسلحين بمحافظة تعز ردود افعال غاضبة تجاه شركة تعز.

وشهدت محافظة تعز خلال السنوات الماضية انفلاتًا أمنيًا واسعًا، حيث تكررت جرائم القتل والاشتباكات المسلحة بين عناصر خارجة عن القانون، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا، وسط ضعف الاجهزة الأمنية لاحتواء الوضع وضبط الجناة وفق حقوقيين.